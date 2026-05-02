Поезда на Харьковщине могут задерживаться из-за опасности — УЗ

Транспорт 10:28   02.05.2026
Утром 2 мая пресс-служба АО «Укрзалізниця» предупредила о возможных задержках поездов на Харьковщине. Над регионом фиксируют «Шахеды».

«В частности, поезд №6403 Харьков – Изюм следует с остановки Покровское с задержкой 36 минут», — отметили в УЗ.

Отметим, с ночи Харьковская область и областной центр находятся под атакой российских «Шахедов».  В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома. Утром атака возобновилась. Есть «прилет» в Слободском районе, повреждены жилые дома. Также были удары по Балаклее, город частично обесточен.

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 10:28;

