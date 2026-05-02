Поїзди на Харківщині можуть затримуватися через небезпеку – УЗ

Вранці 2 травня пресслужба АТ “Укрзалізниця” попередила про можливі затримки поїздів на Харківщині. Над регіоном фіксують “шахеди”.

“Зокрема, поїзд №6403 Харків – Ізюм прямує із зупинки Покровське із затримкою 36 хвилин”, – повідомили в УЗ.

Зазначимо, з ночі Харківська область та обласний центр перебувають під атакою російських “шахедів”. У місті один із безпілотників влетів у 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Вранці атака відновилась. Є “приліт” у Слобідському районі, пошкоджені житлові будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.