Поїзди на Харківщині можуть затримуватися через небезпеку – УЗ
Вранці 2 травня пресслужба АТ “Укрзалізниця” попередила про можливі затримки поїздів на Харківщині. Над регіоном фіксують “шахеди”.
“Зокрема, поїзд №6403 Харків – Ізюм прямує із зупинки Покровське із затримкою 36 хвилин”, – повідомили в УЗ.
Зазначимо, з ночі Харківська область та обласний центр перебувають під атакою російських “шахедів”. У місті один із безпілотників влетів у 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Вранці атака відновилась. Є “приліт” у Слобідському районі, пошкоджені житлові будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.
Новини за темою:
Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, потяги, Укрзаліниця;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Поїзди на Харківщині можуть затримуватися через небезпеку – УЗ», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 10:28;