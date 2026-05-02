БпЛА атакували Балаклію: місто частково знеструмлене, пошкоджена лікарня
Про удари по Балаклії повідомила Ізюмська РВА вранці 2 травня. Російські БпЛА били по цивільній інфраструктурі.
“Протягом минулої доби внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У місті Балаклія Балаклійської міської територіальної громади внаслідок атаки БпЛА пошкоджено гаражі та скління корпусів медичного закладу. На щастя, без постраждалих”, – поінформувала РВА.
Водночас міська військова адміністрація Балаклії повідомила про проблеми з електрикою.
“На даний час без напруги залишається частково місто Балаклія. Ремонтні бригади РЕМу працюють“, – сказано в повідомленні адміністрації.
Начальник Балаклійської РВА Віталій Карабанов уточнив: зафіксовано влучання ворожого БпЛА по складських приміщеннях на території одного з медичних закладів.
БпЛА атакували Балаклію: місто частково знеструмлене, пошкоджена лікарня
Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 09:38;