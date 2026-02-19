На що витрачають гроші замість енергодецентралізації, пояснив мер з Харківщини
Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов зазначив: одна з найбільших проблем зараз – різниця в тарифах, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
Балаклія не так часто з’являється у зведеннях про наслідки російських обстрілів, як Лозова, Ізюм (і тим більше Куп’янськ). Проте начальник міської військової адміністрації каже: опалювальний сезон проходить “стабільно важко”. Деокуповане восени 2022 року місто страждає від обмежень у постачанні електроенергії.
“За рахунок цього обмежується електропостачання – і на критичну інфраструктуру, в тому числі на нашу. Часто буває так, що котельні та водозабір, і водовідведення працюють на альтернативних джерелах енергії“, – зазначив Карабанов.
Серйозних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Балаклії останнім часом не було. Нині в місті проживає близько 31 тисячі людей, з яких близько 5000 – переселенці (до вторгнення населення було 42 тис., а під час російської окупації скоротилося до 13 тисяч). А головною проблемою начальник МВА вважає різницю в тарифах.
“Усі комунальні підприємства, які на сьогодні надають громаді послуги, усі працюють на рівні тарифів 2021 року. Вони не є економічно обґрунтованими, і громада дуже багато витрачає коштів на різницю в тарифах. Це і покриття боргів відповідних, заробітна плата на працівників. Замість того щоб, наприклад, розвивати ту ж саму енергетичну децентралізацію – в тому числі по комунальних підприємствах. Це й вуличне освітлення, це й альтернативні джерела енергії, тобто сонячні панелі. Ми це питання розвиваємо за допомогою благодійних організацій і партнерів наших. І громада могла б також самостійно долучатися до цього розвитку. Але, на жаль, тарифи не відповідають, і ми вимушені спрямовувати кошти на покриття різниці в тарифах”, – пояснив Карабанов.
Читайте також: “Міні-ядерне обладнання”, – Терехов про розв’язання проблем зі світлом
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ, з 2022 року, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення. Його встановили законодавчо – він має діяти протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. При цьому законодавством давно передбачений механізм компенсації різниці в тарифах – з державного бюджету. Методику Кабмін затвердив 8 вересня 2021 року. Суть у тому, що держава “закриває прозір” між реальною собівартістю послуги та тим тарифом, який встановлений для населення. Однак насправді компенсації з держбюджету в необхідних обсягах на місця, як правило, не надходять. Наприклад, критична ситуація у зв’язку з цим виникла в Лозовій.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, децентрализация, енергетика, новини Харкова, тарифы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На що витрачають гроші замість енергодецентралізації, пояснив мер з Харківщини», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 15:45;