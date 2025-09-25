У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення

Мер Лозової на Харківщині Сергій Зеленський напередодні старту опалювального сезону повідомив, що так і не розв’язали проблеми фінансових взаємин тепловиків, газовиків та держави.

Лозівські комунальники не перший рік у боргах перед “Нафтогазом”. При цьому їм самим заборгувала держава – компенсацію різниці в тарифах. Наразі у підприємств заблоковані рахунки. Хоча розв’язати це питання віцепрем’єра Олексія Кулебу закликали у Верховній Раді ще в серпні.

“Борг державної компенсації різниці тарифів складає понад 234 млн грн та вже перевищує заборгованість лозівських тепловиків. Якби з підприємствами розрахувалися, вони б теж виконали всі зобов’язання, — написав 25 вересня Лозівський міський голова Сергій Зеленський. — Натомість маємо арештовані рахунки та відключені котельні, що гальмує підготовку до опалювального сезону. Кажу це останні кілька років, але зараз найбільш впевнено – у Лозівській громаді є ризик не розпочати вчасно опалювальний сезон”.

Зеленський повідомив, що з міського бюджету комунальникам (як тепловикам, так і водопостачальним підприємствам) надали фінансову підтримку 163 млн грн за час повномасштабного вторгнення РФ. Це навіть більше, ніж змогли спрямувати потреби Сил оборони.

“Вибору не було – інакше люди залишилися б без опалення та води”, – зазначив мер Лозової.

Проте сплатити всі борги комунальників із міського бюджету неможливо. За словами Зеленського, керівництво громади “стукає в усі можливі двері”. Днями він вкотре був у профільному міністерстві.

“Сподіваюся на результат”, – підсумував Зеленський.

Механізм компенсації різниці в тарифах, до якого апелює міський голова Лозової, передбачений українським законодавством та постановами Кабміну. Методику уряд затвердив 8 вересня 2021 року. Суть у тому, що держава “закриває прозір” між реальною собівартістю послуги та тим тарифом, який встановлений для населення. Оскільки з початку повномасштабного вторгнення РФ тепловики плату за свої послуги не підвищують, утворилися великі борги — причому не лише держави перед комунальниками, а й підприємств теплокомуненерго — за газ. У Лозовій ситуація із боргами в опалювальному сезоні 2024/2025 дійшла до того, що мер Сергій Зеленський писав заяву про звільнення. 15 серпня виконавча служба наклала арешт на кошти лозівського КП “Тепловодосервіс” через заборгованість перед “Нафтогазом”. Коли це питання у Верховній Раді порушила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба запевнив, що особисто контактує як із Сергієм Зеленським, так і з головою “Нафтогазу”. Кулеба заявив, що “Нафтогаз” не повинен блокувати рахунки підприємств ТКЕ, особливо на прифронтових територіях.