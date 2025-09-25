Live
Терехов: “Не хочу, щоб була паніка” – чи готовий Харків до холодів

Записано 10:14   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через те, що ніхто не може напевно знати про плани окупантів – необхідно готуватися до різних викликів і діяти “з холодною головою”, сказав мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Тому, зазначив Терехов, повинні бути готові до будь-якого розвитку подій у зимовий період.

“Я не хочу, щоб була паніка, бо, знаєте, кожного разу напередодні опалювального сезону з’являється такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону. Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не закінчивши минулий опалювальний сезон. Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону”, – сказав міський голова.

І додав, що теплопостачання – вкрай важливе для Харкова. Тому працюють, щоб цієї зими у будинках городян було тепло.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Я хочу нагадати вам, що в нас, на жаль, є досвід, коли ми вісім разів перезапускали систему опалення в місті Харкові. Працюють всі наші підприємства – «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал», для того, щоб пройти більш-менш опалювальний сезон. Будемо розраховувати на різні сценарії, бо у нас є декілька планів на всякий випадок”, – додав Терехов.

Читайте також: Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
