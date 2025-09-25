Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам

Ввиду того, что никто не может наверняка знать о планах оккупантов – необходимо готовиться к разным вызовам и действовать «с холодной головой», сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Поэтому, отметил Терехов, должны быть готовы к любому развитию событий в зимний период.

«Я не хочу, чтобы была паника, потому что, знаете, каждый раз в преддверии отопительного сезона появляются такие слухи. Но нужно действовать с холодной головой, нужно готовиться к отопительному сезону. Мы начали подготовку к отопительному сезону, еще не закончив предыдущий отопительный сезон. Очень многое сделано, очень многое еще будем делать до начала отопительного сезона», – отметил городской голова.

И добавил, что теплоснабжение – крайне важно для Харькова. Поэтому работают, чтобы этой зимой в домах горожан было тепло.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Я хочу напомнить вам, что у нас, к сожалению, есть опыт, когда мы восемь раз перезапускали систему отопления в городе Харькове. Работают все наши предприятия – «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал», чтобы пройти более или менее отопительный сезон. Будем рассчитывать на разные сценарии, потому что у нас есть несколько планов на всякий случай», – поделился Терехов.