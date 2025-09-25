Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Ввиду того, что никто не может наверняка знать о планах оккупантов – необходимо готовиться к разным вызовам и действовать «с холодной головой», сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Поэтому, отметил Терехов, должны быть готовы к любому развитию событий в зимний период.
«Я не хочу, чтобы была паника, потому что, знаете, каждый раз в преддверии отопительного сезона появляются такие слухи. Но нужно действовать с холодной головой, нужно готовиться к отопительному сезону. Мы начали подготовку к отопительному сезону, еще не закончив предыдущий отопительный сезон. Очень многое сделано, очень многое еще будем делать до начала отопительного сезона», – отметил городской голова.
И добавил, что теплоснабжение – крайне важно для Харькова. Поэтому работают, чтобы этой зимой в домах горожан было тепло.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Я хочу напомнить вам, что у нас, к сожалению, есть опыт, когда мы восемь раз перезапускали систему отопления в городе Харькове. Работают все наши предприятия – «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал», чтобы пройти более или менее отопительный сезон. Будем рассчитывать на разные сценарии, потому что у нас есть несколько планов на всякий случай», – поделился Терехов.
Читайте также: Сколько должны получать врачи в прифронтовых городах, рассказал мэр Харькова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 10:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необходимо готовиться к разным вызовам и действовать «с холодной головой», сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".