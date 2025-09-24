Live
Сколько должны получать врачи в прифронтовых городах, рассказал мэр Харькова

Общество 18:11   24.09.2025
Оксана Якушко
Сколько должны получать врачи в прифронтовых городах, рассказал мэр Харькова Фото: ХГС

Сколько нужно платить врачам, работающим на прифронтовых территориях, обсуждали в Сумах, сообщает Харьковский горсовет.

Дискуссия происходила на мероприятии «Устойчивость и развитие прифронтовых областей: стратегический диалог бизнеса и громад».

В обсуждении участвовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Работа медиков в прифронтовых и относительно безопасных регионах отличается ввиду продолжительности воздушных тревог, напомнил Терехов. И это касается не только маленьких громад, но и крупных городов.

«Из-за этого люди вынуждены переезжать, и от нас уезжают высококвалифицированные кадры. Нам нужно поддерживать врачей достойной зарплатой. Такая проблема есть в каждом городе. Мы теряем целые больницы, потому что не можем их содержать из-за нехватки средств. Поэтому этот вопрос обязательно должен быть решен на государственном уровне», — подчеркнул мэр.

Автор: Оксана Якушко
