Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова
Скільки потрібно платити лікарям, які працюють на прифронтових територіях, обговорювали у Сумах, повідомляє Харківська міськрада.
Дискусія відбувалася на заході «Стійкість та розвиток прифронтових областей: стратегічний діалог бізнесу та громад».
В обговоренні взяв участь мер Харкова Ігор Терехов.
Робота медиків у прифронтових та відносно безпечних регіонах відрізняється через тривалість повітряних тривог, нагадав Терехов. І це стосується не лише маленьких громад, а й великих міст.
«Через це люди змушені переїжджати, і від нас їдуть висококваліфіковані кадри. Нам слід підтримувати лікарів гідною зарплатою. Така проблема є у кожному місті. Ми втрачаємо цілі лікарні, тому що не можемо їх утримувати через брак коштів. Тому це питання обов’язково має бути вирішене на державному рівні», – наголосив мер.
24 Вересня 2025 в 18:11
