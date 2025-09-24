Live
Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова

Суспільство 18:11   24.09.2025
Оксана Якушко
Скільки потрібно платити лікарям, які працюють на прифронтових територіях, обговорювали у Сумах, повідомляє Харківська міськрада.

Дискусія відбувалася на заході «Стійкість та розвиток прифронтових областей: стратегічний діалог бізнесу та громад».

В обговоренні взяв участь мер Харкова Ігор Терехов.

Робота медиків у прифронтових та відносно безпечних регіонах відрізняється через тривалість повітряних тривог, нагадав Терехов. І це стосується не лише маленьких громад, а й великих міст.

«Через це люди змушені переїжджати, і від нас їдуть висококваліфіковані кадри. Нам слід підтримувати лікарів гідною зарплатою. Така проблема є у кожному місті. Ми втрачаємо цілі лікарні, тому що не можемо їх утримувати через брак коштів. Тому це питання обов’язково має бути вирішене на державному рівні», – наголосив мер.

Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

Автор: Оксана Якушко
