Сьогодні 11 травня 2026: яке свято та день в історії

11 травня 868 року датований один із перших друкованих документів, що збереглися у світі. Цього дня 1720 року народився барон Мюнхгаузен, а 1811-го – сіамські близнюки Чанг та Енг. У 1878-му стався замах на німецького імператора Вільгельма I. У 1944-му в СРСР ухвалили рішення про депортацію кримських татар. У 1960-му агенти Моссаду викрали в Аргентині нацистського злочинця Адольфа Ейхмана. У 2022-му Сили оборони звільнили селище Питомник на Харківщині, а в Харкові почали перейменовувати топоніми, що пов’язані з РФ.

Свята та пам’ятні дати 11 травня

11 травня стартує Міжнародний тиждень коучингу.

Також сьогодні: Всесвітній день обізнаності про его, День очікування Мері Поппінс.

11 травня в історії

11 травня 868 року створений один із двох перших точно датованих друкованих документів – “Діамантова сутра”. Докладніше.

11 травня 1720 року народився цей Мюнхгаузен – Карл-Фрідріх-Ієронім фон Мюнхгаузен, реальний німецький барон, який став відомим літературним і кінематографічним персонажем. Докладніше.

11 травня 1811 року в Сіамі (зараз – Таїланд) народилися близнюки Чанг і Енг Банкери, що зрослися. Докладніше.

11 травня 1878 року німецький анархіст, безробітний водопровідник Макс Гедель здійснив замах на імператора Вільгельма I. Докладніше.

11 травня 1944 року Державний Комітет Оборони CPCP прийняв ухвалу № ГОКО-5859 – про виселення кримських татар. Докладніше.

11 травня 1960 року агенти Моссаду захопили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана, який успішно переховувався протягом 15 років після завершення Другої світової. Докладніше.

11 травня 2014 року в Донецькій та Луганській області під керівництвом російських окупантів та місцевих колаборантів відбулися фейкові референдуми за проголошення “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Докладніше.

11 травня 2022 року в Харкові розпочався процес деколонізації міської топоніміки. Докладніше.

11 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Питомник на Харківщині.

Церковне свято 11 травня

11 травня вшановують пам’ять священномученика Мокія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день дощовий і туманний, то скоро потеплішає.

Якщо ніч тепла, то рік буде врожайним.

Теплий вітер – до гарної погоди в травні.

Що не можна робити 11 травня

Не можна нічого сіяти та саджати.

Не можна купатися у річках та озерах.