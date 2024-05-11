Сьогодні 11 травня: яке свято та день в історії

11 травня 2022 року Сили оборони звільнили селище Питомник на Харківщині, а в Харкові почали перейменовувати топоніми, що пов’язані з РФ. 11 травня 868 року датований один із перших друкованих документів, що збереглися у світі. Цього дня 1720 року народився барон Мюнхгаузен, а 1811-го – сіамські близнюки Чанг та Енг. У 1878-му стався замах на німецького імператора Вільгельма I. У 1944-му в СРСР ухвалили рішення про депортацію кримських татар. У 1960-му агенти Моссаду викрали в Аргентині нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Свята та пам’ятні дати 11 травня

11 травня у світі – Всесвітній день поінформованості про его.

Також відзначають: Всесвітній день справедливої ​​торгівлі (друга субота травня), Всесвітній день птахів, що мігрують, та День вітряка (обидві події відзначають у другі вихідні травня), День очікування Мері Поппінс.

11 травня в історії

11 травня 868 року створений один із двох перших точно датованих друкованих документів – “Діамантова сутра”. Детальніше.

11 травня 1720 року народився цей Мюнхгаузен – Карл-Фрідріх-Ієронім фон Мюнхгаузен, реальний німецький барон, який став відомим літературним і кінематографічним персонажем. Детальніше.

11 травня 1811 року в Сіамі (зараз – Таїланд) народилися близнюки Чанг і Енг Банкери, що зрослися. Саме їхня історія дала світові назву “сіамські близнюки”. Головне, що відрізняло Чанга та Енга від багатьох дітей з подібним вродженим пороком – довге та успішне життя. Детальніше.

11 травня 1878 року німецький анархіст, безробітний водопровідник Макс Гедель здійснив замах на імператора Вільгельма I. Вільгельм був тією людиною, під час правління якої (під чуйним керівництвом “залізного канцлера” Бісмарка) Пруссія виграла війну з Францією та змогла об’єднати розрізнені німецькі землі в Німецьку імперію. Він також першим прийняв титул імператора.

Цей замах на його життя був не першим і не останнім, але стався саме на тлі дипломатичних та військових успіхів та зростання популярності Вільгельма – саме тому так приголомшив публіку.

Гедель, який вчинив замах на імператора, у минулому був членом Лейпцизької соціал-демократичної партії. У 1870-х Геделя з партії виключили, але надалі цей факт його біографії влада Німеччини використала для розгортання боротьби з місцевими соціалістами.

У імператора Вільгельма II Гедель зробив три постріли з револьвера, коли той проїжджав у відкритій кареті разом зі своєю дочкою Луїзою Прусською вздовж вулиці Берліна Унтер-ден-Лінден. Стрілець із водопровідника виявився такий собі – жодна з куль не влучила в ціль. Він сам кинувся тікати, стріляючи ще й у перехожих (і нікого не поранив). У результаті стрільця таки зловили. Суд визнав нападника винним у державній зраді та замаху на життя імператора, 16 серпня його обезголовили. А канцлер Бісмарк одразу в травні вніс до Рейхстагу “Закон про запобігання соціал-демократичним ексцесам”, метою якого була заборона соціалістичних партій, що набирали популярність у країні. Однак із першої спроби це не вдалося – 24 травня депутати відкинули законопроєкт. Проте вже 2 червня стався другий замах на імператора – у нього стріляли з дробовика, і цього разу Вільгельм отримав тяжкі поранення і на якийсь час відсторонився від державних справ, поклавши обов’язки на спадкоємця. Стрільця затримали, проте він сам завдав собі тяжкого поранення та невдовзі помер. А Бісмарк слідом вдруге звернувся до Рейхстагу (вже новообраного у вересні), і той 19 жовтня ухвалив так званий “Антисоціалістичний закон”, який заборонив у Німеччині всі соціалістичні та соціал-демократичні організації.

11 травня 1944 року Державний Комітет Оборони CPCP прийняв ухвалу № ГОКО-5859 – про виселення кримських татар. Детальніше.

11 травня 1960 року агенти Моссаду захопили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана, який успішно переховувався протягом 15 років після завершення Другої світової. Детальніше.

11 травня 2014 року в Донецькій та Луганській області під керівництвом російських окупантів та місцевих колаборантів відбулися фейкові референдуми за проголошення “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Детальніше.

11 травня 2022 року в Харкові розпочався процес деколонізації міської топоніміки. Детальніше.

11 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Питомник на Харківщині.

Церковне свято 11 травня

11 травня – Світла субота. Вшановують пам’ять священномученика Мокія. Він був пресвітером у Македонії, у місті Амфіполі. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана святий Мокій переконував язичників, які зібралися на свято Діоніса (Бахуса), припинити ці урочистості й покаятися та звернутися до Христа. За це святого притягли на суд до правителя Лаодикія. Там Мокій заявив: “Смерть за Христа – велике придбання для мене”. Святого піддали численним катуванням, проте не змогли зламати. Ба більше – у капищі Діоніса він іменем Ісуса Христа розтрощив ідола. Після цього його вкинули в розпечену піч, де мученик залишився неушкодженим. Але полум’я з печі спалило самого правителя Лаодикія. Так само він лишився неушкодженим, відданий на поталу диким звірам. Народ, побачивши ці чудеса, почав вимагати, щоб мученика відпустили на волю. Імператор розпорядився відправити святого до міста Перінф, а звідти до Візантії, де святого Мокія все ж стратили. Це сталося близько 295 року. Згодом імператор Костянтин збудував на честь священномученика Мокія храм і переніс у нього святі мощі страстотерпця.

Народні прикмети

Якщо день дощовий і туманний, то скоро потеплішає.

Якщо ніч тепла, то рік буде врожайним.

Теплий вітер – до гарної погоди в травні.

Що не можна робити 11 травня

У Світлу суботу не поминають померлих.

Не можна сумувати.

Не можна сваритися та заздрити.

День не підходить для початку ремонту чи посадки рослин на городі.

Також у цей день не проводять вінчання.