Сегодня 11 мая: какой праздник и день в истории

11 мая 2022 года Силы обороны освободили поселок Питомник на Харьковщине, а в Харькове начали переименовывать топонимы, связанные с РФ. 11 мая 868 года датирован один из первых сохранившихся в мире печатных документов. В этот день 1720 года родился барон Мюнхгаузен, а в 1811-м – сиамские близнецы Чанг и Энг. В 1878-м произошло покушение на немецкого императора Вильгельма I. В 1944-м в СССР приняли решение о депортации крымских татар. В 1960-м агенты Моссада похитили в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Праздники и памятные даты 11 мая

11 мая в мире – Всемирный день осведомленности об эго.

Также отмечают: Всемирный день справедливой торговли (вторая суббота мая), Всемирный день мигрирующих птиц и День ветряной мельницы (оба события отмечают во вторые выходные мая), День ожидания Мэри Поппинс.

11 мая в истории

11 мая 868 года датирован один из двух первых точно датированных печатных документов — «Бриллиантовая сутра». Подробнее.

11 мая 1720 года родился тот самый Мюнхгаузен – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, реальный немецкий барон, ставший известным литературным и кинематографическим персонажем. Подробнее.

11 мая 1811 года в Сиаме (сейчас – Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры. Именно их история дала миру название «сиамские близнецы». Главное, что отличало Чанга и Энга от многих детей с подобным врожденным пороком – долгая и успешная жизнь. Подробнее.

11 мая 1878 года немецкий анархист, безработный водопроводчик Макс Хедель покушался на императора Вильгельма I. Вильгельм был тем человеком, во время правления которого (под чутким руководством «железного канцлера» Бисмарка) Пруссия выиграла войну с Францией и смогла объединить разрозненные немецкие земли в Германскую империю. Он же первым принял титул императора.

Это покушение на его жизнь было не первым и не последним, но произошло именно на фоне дипломатических и военных успехов и роста популярности Вильгельма – именно поэтому так ошеломило публику.

Хедель, покушавшийся на императора, в прошлом был членом Лейпцигской социал-демократической партии. В 1870-х Хеделя из партии исключили, но в дальнейшем этот факт его биографии власти Германии использовали для разворачивания борьбы с местными социалистами.

В императора Вильгельма II Хедель произвел три выстрела из револьвера, когда тот проезжал в открытой карете вместе со своей дочерью Луизой Прусской вдоль улицы Берлина Унтер-ден-Линден. Стрелок из водопроводчика оказался тот еще – ни одна из пуль не попала в цель. Он сам бросился бежать, стреляя еще в прохожих (и никого не ранил). В результате стрелка все-таки поймали. Суд признал нападавшего виновным в государственной измене и покушении на жизнь императора, 16 августа его обезглавили. А канцлер Бисмарк сразу в мае внес в Рейхстаг «Закон о предотвращении социал-демократических эксцессов», целью которого был запрет набиравших популярность в стране социалистических партий. Однако с первой попытки это не удалось – 24 мая депутаты отвергли законопроект. Однако уже 2 июня произошло второе покушение на императора – в него стреляли из дробовика, и на этот раз Вильгельм получил тяжелые ранения и на время отстранился от государственных дел, возложив обязанности на наследника. Стрелка задержали, однако он сам нанес себе тяжелое ранение и вскоре умер. А Бисмарк следом вторично обратился в Рейхстаг (уже новоизбранный в сентябре), и тот 19 октября принял так называемый «Антисоциалистический закон», запретивший в Германии все социалистические и социал-демократические организации.

11 мая 1944 года Государственный Комитет Обороны CPCP принял определение № ГОКО-5859 – о выселении крымских татар. Подробнее.

11 мая 1960 года агенты Моссада захватили нацистского преступника Адольфа Эйхмана, успешно скрывавшегося в течение 15 лет после завершения Второй мировой. Подробнее.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской области под руководством российских оккупантов и местных коллаборантов состоялись фейковые референдумы за провозглашение «независимости» так называемых «ЛНР» и «ДНР». Подробнее.

11 мая 2022 года в Харькове начался процесс деколонизации городской топонимики. Подробнее.

11 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении поселка Питомник на Харьковщине.

Церковный праздник 11 мая

11 мая – Светлая суббота. Чтят память священномученика Мокия. Он был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана святой Мокий убеждал собравшихся на праздник Диониса (Бахуса) язычников прекратить эти торжества, покаяться и обратиться ко Христу. За это святого привлекли на суд к правителю Лаодикия. Там Мокий заявил: «Смерть за Христа – большое приобретение для меня». Святого подвергли многочисленным пыткам, однако не смогли сломить. Более того – в капище Диониса он именем Иисуса Христа разбил идола. После этого его бросили в раскаленную печь, где мученик остался невредимым. Но пламя из печи сожгло самого правителя Лаодикия. Также мученик остался невредимым, отданный на растерзание диким зверям. Народ, увидев эти чудеса, потребовал, чтобы мученика отпустили на свободу. Император распорядился отправить святого в город Перинф, а оттуда в Византию, где святого Мокия все же казнили. Это произошло около 295 года. Впоследствии император Константин построил в честь священномученика Мокия храм и перенес в него святые мощи страстотерпца.

Народные приметы

Если день дождливый и туманный, то скоро потеплеет.

Если ночь будет теплой, то год будет урожайным.

Теплый ветер – к хорошей погоде в мае.

Что нельзя делать 11 мая

В Светлую субботу не поминают умерших.

Нельзя грустить.

Нельзя ссориться и завидовать.

День не подходит для начала ремонта или посадки растений на огороде.

Также в этот день не проводят венчания.