Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії

18 січня 1654 року відбулася Переяславська рада. У 1871-му проголосили створення Німецької імперії. У 1918-му в Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. У 1919-му у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція. Рік тому цього дня сталася авіакатастрофа в Броварах, у якій загинуло 14 осіб, у тому числі керівництво МВС України та міністр Денис Монастирський.

Свята та пам’ятні дати 18 січня

18 січня – День здорової ваги жінок (його відзначають у четвер третього повного тижня січня).

Також у світі: День технічного обслуговування, День тлумачного словника, День запалення маяка.

18 січня в історії

18 січня 1654 року відбулася катастрофічна за своїми наслідками для всієї подальшої історії України Переяславська рада.

Загальну військову раду скликав у Переяславі гетьман Богдан Хмельницький, і саме з цієї дати можна вести відлік московської окупації України. При цьому слід зазначити, що точні відомості про результати Переяславської ради були втрачені, а надалі їхню суть неодноразово переписували, жонглюючи фактами заради ідеології. Детальніше.

18 січня 1871 року проголосили створення Німецької імперії. Це стало вінцем багаторічної політики прем’єр-міністра королівства Пруссія Отто фон Бісмарка.

Бісмарк від початку політичної кар’єри прагнув об’єднати розрізнені німецькі держави у єдиному потужному утворенні – природно, на чолі з Пруссією. Фінальним акордом у цьому процесі стала франко-прусська війна. Вона почалася 19 липня 1870 року, а прецедент, що спровокував збройний конфлікт (Емську депешу), створив сам Бісмарк. Досить нетривале військове протистояння із Францією завершило закладені попередніми війнами, переговорами та дипломатичними зусиллями об’єднавчі процеси. Північнонімецький союз і держави південної Німеччини проголосили створення Німецької імперії просто під час облоги Парижа. А прусського короля Вільгельма I проголосили німецьким імператором у Дзеркальній галереї Версальського палацу. Сам Бісмарк став райхсканцлером і був ним за трьох імператорів – Вільгельма І, Фрідріха II та Вільгельма II. В імперії, що була створена Бісмарком, був двопалатний парламент: нижню палату (Рейхстаг) обирали на загальних виборах, а верхню (Бундесрат) формували з депутатів від кожної із земель, що об’єдналися в нову наддержаву. При цьому законодавча ініціатива належала виключно канцлерові. Рейхстаг міг лише ухвалювати чи відхиляти подані законопроєкти, а також удосконалювати їх у процесі розгляду. Канцлер був підзвітний лише імператору (кайзеру). Хоча у випадку із самим Бісмарком є ​​обґрунтовані сумніви щодо рівня його реальної “підзвітності”. У такому вигляді імперія (але вже після Бісмарка) стала однією з країн, що розпочали Першу світову війну. А потім – капітулювала в ній, пережила революцію і перетворилася спочатку на Веймарську республіку, а потім – на Третій Рейх. Керівництво нацистської Німеччини, проголошуючи Третій Рейх, другим вважало саме Німецьку імперію (Deutsches Reich), а першим – Священну Римську імперію.

18 січня 1918 року у Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. Детальніше.

18 січня 1919 року у Версалі розпочала роботу Паризька мирна конференція, учасники якої напрацювали тексти подальших мирних угод із Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Болгарським царством та Османською імперією. Також на цій конференції розробили та затвердили статут Ліги націй.

Робота дипломатів тривала трохи понад рік – до 21 січня 1920 року. Попри тривале обговорення, післявоєнний устрій, який сформували під час цієї конференції, виявився нежиттєздатним. У наступні роки світ “лихоманили” локальні конфлікти. А нездійсненні умови напрацьованих договорів із країнами, які програли Першу світову війну, в результаті сформували умови для початку Другої світової.

Сумні наслідки, як вважає значна кількість дослідників, були закладені ще в процесі організації мирної конференції. Вперше в історії до переговорів не допустили дипломатів держав, які програли. Тобто “історію писали” виключно переможці, не обмежуючи своїх бажань та не враховуючи реальних можливостей супротивників. Однак навіть у такій “дружній компанії” виявилися “рівні й ті, хто ще рівніший”. Більшість рішень ухвалювали на “Раді трьох” – США, Великої Британії та Франції. Також були розширені засідання (“Рада чотирьох” за участю Італії, “Рада десяти” тощо). Навіть у малих форматах керівники ключових країн часто не могли порозумітися. Найзапекліші дискусії розгорталися навколо тексту Версальського мирного договору з Німеччиною та статуту Ліги Націй – переважно між делегаціями США та Франції.

Була присутня (хоча і без запрошення) на Паризькій мирній конференції також спільна делегація УНР та ЗУНР. На жаль, спроби українських дипломатів здобути підтримку держав Антанти стикалися з активною протидією. З одного боку, протидіяли впливові представники російської політичної еміграції – колишні члени Тимчасового уряду, які ще сподівалися на перемогу над більшовиками. З іншого – польська делегація. Поляки вимагали відновлення своєї держави у межах 1772 року, тобто включення до її складу етнічних українських земель. Не “в плюс” українським дипломатам було й те, що, підписавши Берестейський мир, 1918 року Українська держава отримала підтримку Німеччини в боротьбі з більшовицькою навалою. І все ж таки остаточно доля України вирішилася не на Паризькій мирній конференції, а в кровопролитних битвах наступних років.

18 січня 1995 року в Японії під час потужного землетрусу загинули 6,5 тисячі людей. Землетрус силою 7,3 бала за шкалою Ріхтера зруйнував портове місто Кобе.

Постраждали тисячі споруд. Після землетрусу місто практично будували заново, а свій статус найбільшого порту Японії Кобе так і не відновив – зараз він четвертий у країні та 38-й у світі.

18 січня 2023 року сталася авіакатастрофа в Броварах, яка забрала 14 життів. Через падіння вертольота ДСНС загинули чотири жінки та малолітня дитина на землі. А також – керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке було у вертольоті. Серед загиблих – міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За результатами розслідування аварії ДБР повідомило про підозру в порушенні правил безпеки польотів п’ятьом чиновникам ДСНС.

“У січні цього року у керівництва МВС був запланований візит до Харківщини та Дніпропетровщини. Попри внутрішні інструкції, вимоги законодавства, посадовці з Державної служби з надзвичайних ситуацій залучають до перевезення високоповажної делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні, аби реагувати на потенційні загрози в умовах воєнного стану на конкретній території – в Києві та Київській області. Повітряне судно не мало дозволів, щоб виконувати інші види польотів. Командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому запланованому маршруту. Також слідство встановило, що він не мав відповідних допусків і сертифікатів для польотів у негоду”, – розповіла в листопаді про причини трагедії спікерка ДБР Тетяна Сап’ян в етері нацмарафону.

Через несприятливі метеоумови вертоліт летів занадто низько. Коли командир побачив перед собою багатоповерхівку, різко підняв машину та втратив орієнтацію в просторі. Він намагався облетіти перешкоду, але вертоліт упав. Усім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд ще не ухвалив вирок у цій справі.

Церковне свято 18 січня

18 січня вшановують пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.

Святитель Афанасій виріс у християнській родині й із дитинства виявляв здібності до церковного служіння. Юнака примітив патріарх Олександр, і запросив його до кліру, спочатку читцем, а потім висвятив у сан диякона. Надалі Афанасій супроводжував Олександра та разом із ним виступав проти єресі аріан. Після смерті патріарха Афанасія обрали його наступником на Олександрійську катедру – у віці 28 років його висвятили в сан єпископа та поставили на чолі Олександрійської церкви. На цій посаді святитель пробув 47 років, із яких понад 20 провів у вигнаннях через протистояння з аріанами. Коли Юліан Відступник почав гоніння на християн, першим у його “списку” був саме Афанасій. Юліан мав намір убити єпископа, але сам загинув раніше, смертельно поранений стрілою. Після смерті Юліана святитель Афанасій керував Олександрійською церквою ще сім років і помер у 373 році, у віці 76 років.

Святий Кирило походив зі знатної християнської родини. Ще в юності вступив у скит святого Макарія, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл висвятив його в сан диякона та доручив вимовляти проповіді. А після смерті Феофіла Кирила обрали на патріарший престол Олександрійської церкви. На ІІІ Вселенському Соборі, скликаному 431 року в місті Ефесі, святитель Кирило був головою. Помер святитель мирно в 444 році.

Народні прикмети 18 січня

Якщо птахи літають низько над землею — буде негода.

Якщо 18 січня відлига, то літо буде вологим, а врожай – поганим.

Якщо в цей день сильна заметіль, то зима буде тривалою.

Сонце в другій половині дня 18 січня – до ранньої весни.

Що не можна робити 18 січня

Не можна в цей день одружуватися.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна звертатися до суду.