Авіатроща в Броварах. Рятівники порахували жертв, а поліція назвала імена
Через авіакатастрофу в Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина, повідомила ДСНС.
«Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом постраждали 25 осіб, із них 11 дітей».
Нацполіція оприлюднила імена тих, хто 18 січня під час виконання службових обов’язків загинув на борту гелікоптера.
- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський
- його перший заступник Євгеній Єнін
- державний секретар МВС Юрій Лубкович
- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк
- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко
- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький
- старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко
- командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко
- пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко
- бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.
Вертоліт із керівництвом МВС повинен був приземлитися у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.
СБУ розпочала розслідування та назвала версії трагедії.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через авіакатастрофу в Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина, повідомила ДСНС.".