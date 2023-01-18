Авіатроща в Броварах. Рятівники порахували жертв, а поліція назвала імена

Через авіакатастрофу в Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина, повідомила ДСНС.

«Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом постраждали 25 осіб, із них 11 дітей».

Нацполіція оприлюднила імена тих, хто 18 січня під час виконання службових обов’язків загинув на борту гелікоптера.

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський його перший заступник Євгеній Єнін державний секретар МВС Юрій Лубкович заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Вертоліт із керівництвом МВС повинен був приземлитися у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

СБУ розпочала розслідування та назвала версії трагедії.