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Авіатроща в Броварах: 10 постраждалих привезли до Опікового центру в Києві

Події 14:39   18.01.2023
Оксана Якушко
Авіатроща в Броварах: 10 постраждалих привезли до Опікового центру в Києві

10 поранених через авіатрощу гелікоптера у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, п’ятеро з них – у важкому стані, повідомили в ефірі Нацмарафону.

Цю інформацію надав ЗМІ заступник директора Броварської райлікарні з хірургічної роботи Володимир Андрієць.

Серед пацієнтів у важкому стані троє дітей і двоє дорослих.

Усього до Броварської райлікарні привезли 23 особи, з яких 13 дорослих та десять дітей. Майже усі постраждалі мають опіки, їхній стан було стабілізовали.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня,  загинув  міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

За попередньою інформацією, внаслідок трагедії  загинули  щонайменше 16 людей, з них 3 дитини.

Вертоліт із керівництвом МВС повинен був приземлитися у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 14:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 поранених через авіатрощу гелікоптера у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, п’ятеро з них – у важкому стані, повідомили в ефірі Нацмарафону.".