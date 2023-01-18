Авіатроща в Броварах: 10 постраждалих привезли до Опікового центру в Києві

10 поранених через авіатрощу гелікоптера у Броварах доставили до Опікового центру в Києві, п’ятеро з них – у важкому стані, повідомили в ефірі Нацмарафону.

Цю інформацію надав ЗМІ заступник директора Броварської райлікарні з хірургічної роботи Володимир Андрієць.

Серед пацієнтів у важкому стані троє дітей і двоє дорослих.

Усього до Броварської райлікарні привезли 23 особи, з яких 13 дорослих та десять дітей. Майже усі постраждалі мають опіки, їхній стан було стабілізовали.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

За попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей, з них 3 дитини.

Вертоліт із керівництвом МВС повинен був приземлитися у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.