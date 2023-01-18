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Авіатроща в Броварах. СБУ розпочала розслідування і назвала версії трагедії

Суспільство 14:10   18.01.2023
Оксана Якушко
Авіатроща в Броварах. СБУ розпочала розслідування і назвала версії трагедії

СБУ розпочала досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

В даний час розглядають кілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня,  загинув  міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

За попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей, з них 3 дитини.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 14:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ розпочала досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.".