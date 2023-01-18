Авіатроща в Броварах. СБУ розпочала розслідування і назвала версії трагедії
СБУ розпочала досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
В даний час розглядають кілька версій трагедії, серед яких:
порушення правил польоту;
технічна несправність гелікоптера;
умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
У катастрофі вертольота у Броварах, що сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.
За попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей, з них 3 дитини.
Читайте також: Авіатроща у Броварах. Монастирського чекали у Харкові – Тимошка
Новини за темою:
Ви читали новину: «Авіатроща в Броварах. СБУ розпочала розслідування і назвала версії трагедії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ розпочала досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.".