Авиакатастрофа в Броварах. СБУ начала расследование и назвала версии трагедии
СБУ начала досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.
В настоящее время рассматривают несколько версий трагедии, среди которых:
нарушение правил полета;
техническая неисправность вертолета;
преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.
В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 14:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ начала досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.".