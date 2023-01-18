Авиакатастрофа в Броварах. СБУ начала расследование и назвала версии трагедии

СБУ начала досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

В настоящее время рассматривают несколько версий трагедии, среди которых:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.