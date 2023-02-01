Ничего не нашли. Аваков рассказал о причинах сегодняшних обысков у него

В рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах — пояснил сегодняшние обыски экс-глава Харьковской ОГА и экс-министр МВД Арсен Аваков.

«Следственные органы действительно провели у меня обыск – в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах. Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта», — отметил Аваков.

Ничего соответствующего интересам следствия не нашли.

«Украино-французский контракт на поставку МВД Украине вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018 году. Кроме того, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте», — подчеркнул Аваков.

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