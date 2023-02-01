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У Авакова провели обыски по делу о гибели Монастырского и руководства МВД

Политика 11:26   01.02.2023
Оксана Горун
У Авакова провели обыски по делу о гибели Монастырского и руководства МВД

Об обысках сам экс-глава Харьковской ОГА и экс-министр МВД Арсен Аваков сообщил в комментарии изданию «Бабель».

С обыском к Авакову 1 февраля приходили сотрудники ГБР. Обыски касались дела об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД и преемник Авакова Денис Монастырский. Кроме того, среди погибших — жители Броваров, в том числе ребенок.

Во время обысков у Авакова, по данным «Бабеля», работники ГБР смотрели контракты шестилетней давности с французской компанией Airbus Helicopter. Именно она поставила МВД, в частности, вертолеты H-225 — и тот, на котором разбился министр Монастырский в частности.

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«Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом», — прокомментировал Аваков и добавил, что правоохранители формально отработали версию.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обысках сам экс-глава Харьковской ОГА и экс-министр МВД Арсен Аваков сообщил в комментарии изданию «Бабель»".