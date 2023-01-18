Руководство МВД Украины и министр Монастырский погибли в авиакатастрофе
В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета», — написал Клименко в facebook.
22 потерпевших, по данным главного полицейского страны, находятся в больнице. Десять из них — дети.
«На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», — уточнил Клименко.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам и госсекретарь".