Руководство МВД Украины и министр Монастырский погибли в авиакатастрофе

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета», — написал Клименко в facebook.

22 потерпевших, по данным главного полицейского страны, находятся в больнице. Десять из них — дети.

«На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», — уточнил Клименко.