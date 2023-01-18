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Руководство МВД Украины и министр Монастырский погибли в авиакатастрофе

Политика 10:23   18.01.2023
Оксана Горун
Руководство МВД Украины и министр Монастырский погибли в авиакатастрофе

В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета», — написал Клименко в facebook.

22 потерпевших, по данным главного полицейского страны, находятся в больнице. Десять из них — дети.

«На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия», — уточнил Клименко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам и госсекретарь".