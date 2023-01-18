Керівництво МВС України та міністр Монастирський загинули в авіакатастрофі
У катастрофі вертольота в Броварах, яка сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.
Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.
“Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила”, – написав Клименко у Фейсбуці.
22 потерпілих, за даними головного поліцейського країни, перебувають у лікарні. Десять із них – діти.
“На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події”, – уточнив Клименко.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У катастрофі вертольота в Броварах, яка сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович".