Катастрофа вертольота міністра Монастирського: спікер ЗС ЗСУ прокоментував НП

Спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гелікоптер, на якому летів над Броварами міністр МВС Монастирський, передали Україні іноземні партнери.

“Небо помилок не пробачає, як говорять льотчики, але про причини говорити дійсно зарано, тому що є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі й через які може статися катастрофа, – сказав в ефірі нацмарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат – Я думаю, що всі катастрофи – на жаль, у нас є такі приклади в історії – комісія розслідуватиме. Це не буде через один-два дні. Тому що розслідувати катастрофу – цей час має зайняти. Я думаю, що буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні спеціалісти”.

Ігнат уточнив, що для встановлення причин катастрофи необхідно вивчити різні фактори, зрозуміти, що саме сталося. Зокрема, слухатимуть радіообмін, досліджуватимуть технічний стан вертольота.

“Це триватиме кілька тижнів мінімум. Саме технічне дослідження триває деякий час”, – пояснив Ігнат.

Він повідомив, що гелікоптер, на якому розбилося керівництво МВС, – французького виробництва.

“Це вертольоти, які передавали нам наші французькі партнери. Якщо не помиляюся, Super Puma його маркування. Зараз взагалі “крила” та літальні апарати є у всіх представників усіх силових структур – і прикордонників, і ДСНС, і МВС, і Нацгвардії. Ці вертольоти іноземного виробництва були призначені для ДСНС, для МВС, а також займалися різними спецзавданнями не тільки всередині країни, а й ближче до зони бойових дій”, – відзначив Ігнат.

Читайте також: Керівництво МВС України та міністр Монастирський загинули в авіакатастрофі

За останніми даними поліції, які озвучили у нацмарафоні, у Броварах загинули 18 людей, у тому числі троє дітей. Поранення різного ступеня тяжкості зазнали 29 осіб, серед яких 15 дітей.

У катастрофі вертольота у Броварах, яка сталася вранці 18 січня, загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

На брифінгу на місці катастрофи заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що після катастрофи вертольоту дітей із дитсадку в Броварах евакуювали. Їх “перераховують” та зв’язуються з батьками. Остаточних даних щодо кількості дітей, які рахуються зниклими безвісти, немає. Також під час брифінгу наголосили, що причини трагедії наразі невідомі й просили не спекулювати версіями. За інформацією Тимошенка, про причину польоту Монастирського повідомлять пізніше. Міністр летів до однієї з “гарячих точок”, де проходять бойові дії.