Катастрофа вертолета министра Монастырского: спикер ВС ВСУ прокомментировал ЧП
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что вертолет, на котором летел над Броварами министр МВД Монастырский, передали Украине иностранные партнеры.
«Небо ошибок не прощает, как говорят летчики, но о причинах говорить действительно рано. Потому что есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи и из-за которых может произойти катастрофа, — сказал в эфире нацмарафона спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. — Я думаю, что все катастрофы — к сожалению, у нас есть такие примеры в истории — комиссия будет расследовать. Это не будет за один-два дня. Потому что расследовать катастрофу – это время должно занять. Я думаю, что будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные специалисты».
Игнат уточнил, что для установления причин катастрофы необходимо изучить разные факторы, понять, что именно произошло. В частности будут слушать радиообмен, исследуют техническое состояние вертолета.
«Это продлится несколько недель минимум. Само техническое исследование длится некоторое время», — пояснил Игнат.
Он сообщил, что вертолет, на котором разбилось руководство МВД, — французского производства.
«Это вертолеты, которые передавали нам наши французские партнеры. Если не ошибаюсь, Super Puma его маркировка. Сейчас вообще «крылья» и летательные аппараты есть у всех представителей всех силовых структур – и пограничников, и ГСЧС, и МВД, и Нацгвардии. Эти вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС, для МВД. И также занимались разными спецзадачами не только внутри страны, но и ближе к зоне боевых действий».
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По последним данным полиции, которые озвучили в нацмарафоне, в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей. Ранения разной степени тяжести получили 29 человек, среди которых 15 детей.
В катастрофе вертолета в Броварах, которая случилась утром 18 января, погиб министр МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
На брифинге на месте крушения заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что после крушения вертолета детей из детсада в Броварах эвакуировали. Их «пересчитают» и связываются с родителями. Окончательных данных о количестве детей, которые считаются пропавшими без вести, нет. Также во время брифинга подчеркнули, что причины трагедии пока неизвестны и просили не спекулировать версиями. По информации Тимошенко, о причине полета Монастырского сообщат позже. Министр летел в одну из «горячих точек», где проходят боевые действия.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что вертолет, на котором летел над Броварами министр МВД Монастырский, передали Украине иностранные партнеры".