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Авиакатастрофа в Броварах. Монастырского встречали в Харькове – Тимошко

Общество 12:48   18.01.2023
Оксана Якушко
Авиакатастрофа в Броварах. Монастырского встречали в Харькове – Тимошко

Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, — друзей, которых уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого хотели бы!», — сообщил Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 12:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вертолет с руководством МВД должен был приземлиться в Харькове, сообщил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".