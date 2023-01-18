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Авіатроща в Броварах. Монастирського мали зустрічати в Харкові – Тимошко

Події 12:48   18.01.2023
Оксана Якушко
Авіатроща в Броварах. Монастирського мали зустрічати в Харкові – Тимошко

Гелікоптер із керівництвом МВС повинен був сісти у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав…  побачити не тільки керівників, ні, – друзів, яких поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непоправна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!», – повідомив Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 12:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гелікоптер із керівництвом МВС повинен був сісти у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.".