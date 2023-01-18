Авіатроща в Броварах. Монастирського мали зустрічати в Харкові – Тимошко

Гелікоптер із керівництвом МВС повинен був сісти у Харкові, повідомив начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, – друзів, яких поважав, яких чекав. Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непоправна втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!», – повідомив Тимошко.