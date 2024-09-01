Авиакатастрофа в ХНУВС им. Кожедуба – погибли два члена экипажа вертолета МИ-2

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, сообщили в вузе.

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Командование университета и воинской части способствует установлению причин авиационного происшествия.