Авиакатастрофа в ХНУВС им. Кожедуба – погибли два члена экипажа вертолета МИ-2
Фото: Цензор.НЕТ
В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, сообщили в вузе.
На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.
Командование университета и воинской части способствует установлению причин авиационного происшествия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вертолет, МИ-2, пилот, ХНУВС им.И.Н.Кожедуба, экипаж;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, сообщили в вузе.".