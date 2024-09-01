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Авиакатастрофа в ХНУВС им. Кожедуба – погибли два члена экипажа вертолета МИ-2

Происшествия 21:48   01.09.2024
Оксана Якушко
Авиакатастрофа в ХНУВС им. Кожедуба – погибли два члена экипажа вертолета МИ-2 Фото: Цензор.НЕТ

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, сообщили в вузе.

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Командование университета и воинской части способствует установлению причин авиационного происшествия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2 – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, сообщили в вузе.".