Первые 10 самолетов F-16 прибыли в Украину 31 июля – The Economist

С начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский умолял о поставках истребителей F -16. Первые 10 (из 79) прибыли в Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку, сообщает The Economist.

К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства. Остальные, обещанные коалицией F -16 во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

Разочарование по поводу того, как долго самолеты шли в Украину, сильное, говорит Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе. Он говорит, что одной из причин задержки поставки F -16, является «жалкое» отсутствие учебных мест для украинских пилотов — «политическое решение администрации». Языковые трудности также внесли свой вклад. В Украине есть прекрасные, закаленные в боях пилоты. Но F -16 сложнее, чем советские МиГ-29 и Су-27, к которым они привыкли.

Другим фактором стало время, необходимое для создания инфраструктуры для их приема. Самолет требует большего обслуживания, чем его российские аналоги. Бортинженерам требуется такая же подготовка, как и пилотам (хотя некоторые западные гражданские подрядчики почти наверняка находятся на земле в Украине). Часть ремонта и обслуживания может также проводиться в соседних странах НАТО — Польше и Румынии, что разозлит РФ.

Прибывающие самолеты являются приоритетной целью для русских, говорит Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии. Вот почему они были развернуты с большой секретностью, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями, вместе с ложными целями. Но такое рассредоточение усложняет логистику: требуется больше людей и больше запасных частей.

Насколько сильно повлияют F-16 на ситуацию на фронте? Дуглас Барри, эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований, считает, что главная непосредственная ценность — это повышение морального духа. Первоначальные цифры невелики, и украинцы будут использовать их осторожно, чтобы избежать потерь, которые дадут РФ пропагандистскую победу. Но они должны начать вносить постепенную разницу.

Согласно сообщениям, Америка оснащает F-16 передовыми ракетами класса «воздух-воздух» (такими как дальнобойная версия AIM — 120 и AIM -9 X , новейшая версия Sidewinder), а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами. Они смогут нести до четырех планирующих бомб GBU-39 (по сути, снаряд с короткими крыльями, который можно запускать с самолета). И хотя они и меньше своих российских аналогов, гораздо точнее и дальнобойнее. Они также могут нести кассетные боеприпасы для использования против войск и бронетанковых формирований. Сообщается, что модернизированные радары уже в пути.

F-16 могли бы уменьшить безнаказанность, с которой российские Су-34 обстреливали передовые линии Украины. Русские запускали более сотни грубых, но эффективных планирующих бомб каждый день, не покидая российского воздушного пространства. Приоритетом, говорит Ланге, будет заставить российских пилотов держаться подальше или рисковать быть сбитыми. AIM-120 D — это всепогодная ракета с собственным активным радаром, которая, как полагают, имеет дальность до 180 км, хотя, когда цель предпринимает маневр уклонения, ракета должна изгибаться и поворачивать, уменьшая дальность.

F-16 могут использовать более дешевые ракеты AIM -9 X с тепловым наведением, чтобы сбивать крылатые ракеты, которые парализуют гражданскую инфраструктуру Украины. Их 20-мм шестиствольная пушка Гатлинга должна быть эффективна против медленных российских беспилотников Geran, копий иранских Shahed. F -16 также могут запускать противокорабельные ракеты Harpoon по остаткам российского черноморского флота.

Но с медленным ростом числа самолетов может пройти некоторое время, прежде чем F -16 смогут оказать существенное влияние. В недавнем отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), другого аналитического центра, утверждается, что Украине нужно гораздо больше самолетов, чем было обещано до сих пор. Из 79 обещанных, по крайней мере, десять — двухместные учебные самолеты. Некоторые из остальных могут быть в таком плохом состоянии, что могут служить в основном источником запасных частей. У Украины может быть достаточно самолетов всего для трех-четырех эскадрилий. В отчете утверждается, что ей нужно 12 эскадрилий или больше с 18 самолетами в каждой эскадрилье, чтобы добиться локального превосходства в воздухе и поддержать наземное наступление.

Украина была довольна французскими и шведскими предложениями истребителей Mirage и Gripen. Но из-за преимуществ полетов на одном типе самолетов она предпочла бы получить больше F -16. Сет Джонс из CSIS говорит, что Украина может сократить разрыв в численности, объединив F-16 с самодельными беспилотниками. Украина создает все более эффективные беспилотники всех видов и использует их инновационными способами.

Потребуется время, чтобы интегрировать F -16 с системами ПВО Украины и получить опыт эксплуатации. Координация полетов самолетов с нескольких аэродромов будет сложной задачей, говорит генерал Ходжес. Одним из ключей к раскрытию их потенциала является самолет управления и наблюдения ASC 890; в мае Швеция объявила, что пожертвует два из них. Но неясно, когда украинские экипажи будут готовы летать на них.

Тем не менее, прибытие F-16 знаменует начало создания военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Это подключает Украину к хорошо развитой цепочке поставок F-16. Системы вооружения НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо более эффективны, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не привязывать к старым МиГам и Су. Украинские F-16 также оснащены Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает защищенную связь и улучшает ситуационную осведомленность. Хотя их может быть слишком мало и они пришли слишком поздно, важность F-16 нельзя недооценивать.