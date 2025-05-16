Украина потеряла еще один F-16: летчик живой — официально
Воздушные силы ВСУ сообщили: 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с самолетом F-16.
«Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта и успешно катапультировался», — проинформировало управление коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.
Пилота оперативно нашли и эвакуировали. Его самочувствие оценивают как удовлетворительное. Сейчас его жизнь и здоровье — вне опасности.
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«Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе», — прокомментировали в Воздушных силах.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: F-16, ВС ВСУ, разбился, разбился самолет, самолет F-16;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили: 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с самолетом F-16".