Украина потеряла еще один F-16: летчик живой — официально

Воздушные силы ВСУ сообщили: 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с самолетом F-16.

«Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта и успешно катапультировался», — проинформировало управление коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Пилота оперативно нашли и эвакуировали. Его самочувствие оценивают как удовлетворительное. Сейчас его жизнь и здоровье — вне опасности.

«Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе», — прокомментировали в Воздушных силах.