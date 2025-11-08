Live

Не менее 8 взрывов раздалось в Харькове 8 ноября: бьют ракетами (обновлено)

Происшествия 01:39   08.11.2025
Оксана Горун
Не менее 8 взрывов раздалось в Харькове 8 ноября: бьют ракетами (обновлено)

Серия взрывов прозвучала в городе после 01:20. Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БпЛА, мониторинговые каналы — об угрозе баллистики.

Дополнено в 01:39. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что российская армия нанесла ракетные удары по Харьковщине. Информации о пострадавших по пока нет.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые слышали городе, прозвучали за его границами.

01:36. Взрывы в Харькове один за другим раздались ночью 8 ноября. Воздушная тревога в городе актуальна еще с 18:58 — уже более 6,5 часа. При этом звуки сирен раздаются с различной периодичностью, предупреждая то об угрозе КАБов, то БпЛА. Воздушные силы ВСУ перед ударами информировали о российских БпЛА, угрожающих городу.

При этом мониторинговые каналы, в том числе один из самых популярных в городе TLk News, сообщал о «целях на город». Как правило, так обозначают ракеты. И предупреждение воздушной тревоги в городе было именно о ракетной опасности.

Официальной информации о последствиях «прилетов» по состоянию на 01:35 нет.

Читайте также: Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Горун
Новости по теме:

06.11.2025
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
02.11.2025
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам
25.10.2025
Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА
24.10.2025
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
22.10.2025
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)


