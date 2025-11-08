Не менее 8 взрывов раздалось в Харькове 8 ноября: бьют ракетами (обновлено)
Серия взрывов прозвучала в городе после 01:20. Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БпЛА, мониторинговые каналы — об угрозе баллистики.
Дополнено в 01:39. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что российская армия нанесла ракетные удары по Харьковщине. Информации о пострадавших по пока нет.
При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые слышали городе, прозвучали за его границами.
01:36. Взрывы в Харькове один за другим раздались ночью 8 ноября. Воздушная тревога в городе актуальна еще с 18:58 — уже более 6,5 часа. При этом звуки сирен раздаются с различной периодичностью, предупреждая то об угрозе КАБов, то БпЛА. Воздушные силы ВСУ перед ударами информировали о российских БпЛА, угрожающих городу.
При этом мониторинговые каналы, в том числе один из самых популярных в городе TLk News, сообщал о «целях на город». Как правило, так обозначают ракеты. И предупреждение воздушной тревоги в городе было именно о ракетной опасности.
Официальной информации о последствиях «прилетов» по состоянию на 01:35 нет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, новости Харькова;
Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 01:39