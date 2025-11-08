Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами
Серія вибухів пролунала в місті після 01:20. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БпЛА, моніторингові канали – про загрозу балістики.
Доповнено о 01:39. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російська армія завдала ударів по Харківщині. Інформації про потерпілих поки що немає.
При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибухи, які чули в місті, пролунали за його межами.
01:36. Вибухи в Харкові один за одним пролунали вночі 8 листопада. Повітряна тривога в місті актуальна ще з 18:58 – вже понад 6,5 години. При цьому звуки сирен лунають із різною періодичністю, попереджаючи про загрозу то КАБів, то БпЛА. Повітряні сили ЗСУ перед ударами інформували про російські БпЛА, які загрожують місту.
При цьому моніторингові канали, зокрема, один із найпопулярніших у місті TLk News, повідомляли про “цілі на місто”. Як правило, так позначують ракети. І попередження повітряної тривоги в місті стосувалося саме ракетної небезпеки.
Читайте також: Наслідки атаки: як виглядає АЗС після ударів КАБ по Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ВС ВСУ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 01:39;