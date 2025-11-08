Live

Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами

Події 01:39   08.11.2025
Оксана Горун
Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами

Серія вибухів пролунала в місті після 01:20. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БпЛА, моніторингові канали – про загрозу балістики.

Доповнено о 01:39. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російська армія завдала ударів по Харківщині. Інформації про потерпілих поки що немає.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибухи, які чули в місті, пролунали за його межами.

01:36. Вибухи в Харкові один за одним пролунали вночі 8 листопада. Повітряна тривога в місті актуальна ще з 18:58 – вже понад 6,5 години. При цьому звуки сирен лунають із різною періодичністю, попереджаючи про загрозу то КАБів, то БпЛА. Повітряні сили ЗСУ перед ударами інформували про російські БпЛА, які загрожують місту.

При цьому моніторингові канали, зокрема, один із найпопулярніших у місті TLk News, повідомляли про “цілі на місто”. Як правило, так позначують ракети. І попередження повітряної тривоги в місті стосувалося саме ракетної небезпеки.

Читайте також: Наслідки атаки: як виглядає АЗС після ударів КАБ по Харківщині (фото)

Автор: Оксана Горун
