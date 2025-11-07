Наслідки атаки: як виглядає АЗС після ударів КАБами по Харківщині (фото)

Росіяни вдарили КАБами по АЗС у селищі Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На фото – наслідки ворожого обстрілу КАБами території Пісочинської громади Харківського району. Постраждали пʼятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків. Пошкоджені автозаправна станція та припарковані авто», – прокоментував світлини очільник ХОВА.

Нагадаємо, як писала МГ «Об’єктив», росіяни поцілили авіабомбами АЗС близько 21:00, повідомила Нацполіція. Внаслідок удару по території Пісочинської громади Харківського району поранені п’ятеро людей: дві жінки віком 56 та 39 років та двоє чоловіків 35 та 31 року. Серед поранених ще й співробітник поліції, який перебував на службі. Усіх постраждалих госпіталізували.