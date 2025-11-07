Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу
Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 8 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 8 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Вони закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вихідні в Україні будуть туманними, хмарними, проте не холодними.
«У суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей. Про тумани вже згадувала. Температура повітря становитиме впродовж дня +9+13 градусів, у південній частині +10+15 градусів», – написала Діденко.
Читайте також: Овочі та фрукти подорожчали в Харкові – мерія промоніторила ціни
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 13:45;