Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 8 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 8 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Вони закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вихідні в Україні будуть туманними, хмарними, проте не холодними.

«У суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей. Про тумани вже згадувала. Температура повітря становитиме впродовж дня +9+13 градусів, у південній частині +10+15 градусів», – написала Діденко.