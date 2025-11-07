Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 8 ноября предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 8 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.
Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что выходные в Украине будут туманными, облачными, но не холодными.
«В субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей. О туманах уже вспоминала. Температура воздуха будет составлять в течение дня +9+13 градусов, в южной части +10+15 градусов», – написала Диденко.
