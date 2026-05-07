«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)

В Харькове патрульные задержали мужчину, который угрожал применить оружие, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он рассказал, что недавно экипаж прибыл на вызов про хулиганство и нарушение тишины, а столкнулся с агрессивным пьяным мужчиной.

Белошицкий опубликовал видео с этого вызова. На нем слышно, как мужчина спрашивает у копов: «Будем драться, что ли?». После этого даже говорит: «Сейчас я убью вас».

Видео: Алексей Белошицкий

«Но дальше было оружие… Мужчина достал автомат, отправил патрон в патронник и направил его в направлении инспекторов. Патрульные отреагировали мгновенно, применили физическую силу и задержали мужчину», — отметил Белошицкий.

Он рассказал, что следователи внесли материалы в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Оружие изъяли для проведения экспертизы. Его происхождение будут устанавливать следователи.

«Также выяснилось, что мужчина находится в СОЧ. Информацию о задержанном передали в ВСП», — уточнил Белошицкий.

