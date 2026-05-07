Live

«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)

Общество 12:30   07.05.2026
Виктория Яковенко
«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео) Фото: патрульная полиция

В Харькове патрульные задержали мужчину, который угрожал применить оружие, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он рассказал, что недавно экипаж прибыл на вызов про хулиганство и нарушение тишины, а столкнулся с агрессивным пьяным мужчиной.

Белошицкий опубликовал видео с этого вызова. На нем слышно, как мужчина спрашивает у копов: «Будем драться, что ли?». После этого даже говорит: «Сейчас я убью вас».

Видео: Алексей Белошицкий

«Но дальше было оружие… Мужчина достал автомат, отправил патрон в патронник и направил его в направлении инспекторов. Патрульные отреагировали мгновенно, применили физическую силу и задержали мужчину», — отметил Белошицкий.

Он рассказал, что следователи внесли материалы в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Оружие изъяли для проведения экспертизы. Его происхождение будут устанавливать следователи.

«Также выяснилось, что мужчина находится в СОЧ. Информацию о задержанном передали в ВСП», — уточнил Белошицкий.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в суд передали дело 44-летнего жителя Чугуевского района. По версии следствия, он до смерти избил свою сожительницу.

Читайте также: Бил отца: в Харькове копы задержали 41-летнего мужчин

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026, 12:21
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
07.05.2026, 07:10
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город
07.05.2026, 12:09
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
06.05.2026, 14:20
«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)
«Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)
07.05.2026, 12:30

Новости по теме:

06.05.2026
Мины с неба и модульные укрытия от Укрзалізниці – итоги 6 мая
06.05.2026
«Продавали» снятие ареста с имущества: кого задержали в Харькове (фото)
06.05.2026
Новую большую клумбу обустраивают в Харькове: что там высадили (фото)
06.05.2026
Харьков снова под атакой: в городе – пожар, есть пострадавшие (фото)
06.05.2026
«Откат назад». Реакция на новый Гражданский кодекс, в Харькове собирают митинг


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Сейчас убью вас»: в Харькове мужчина угрожал копам автоматом (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные задержали мужчину, который угрожал применить оружие, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.".