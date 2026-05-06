Новую большую клумбу обустраивают в Харькове: что там высадили (фото)

Общество 15:39   06.05.2026
Виктория Яковенко
В одном из дворов Индустриального района коммунальщики обустраивают новую клумбу площадью около 700 м².

«Подготовительные работы начались осенью, тогда специалисты высадили луковичные цветы. Сейчас коммунальщики добавили многолетние растения, среди которых барбарис, можжевельник, пузырепитомник, кустовая магнолия, гортензия и другие. Также работники посеяли семена бархатцев», — отметили в КП «Дорремстрой».

В планах – обустроить газонное покрытие и декоративное мульчирование.

Кроме того, работники СКП «Харьковзеленстрой» обустроили клумбы на Мемориале Славы, сообщает пресс-служба горсовета.

«Они создали цветочные композиции из герани, сальвии, бегонии, бархатцев. Растения высадили возле центрального входа и вдоль аллей. Для этого понадобилось более 37 тыс. саженцев. Все они были выращены предприятием», — уточнили в мэрии.

