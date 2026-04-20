Пропали сосны, виолы и тюльпаны: о кражах с клумб заявили в Харькове
В Харькове фиксируют частые случаи воровства декоративных растений с городских клумб и зеленых зон, сообщили в пресс-службе горсовета.
По данным департамента строительства и путевого хозяйства, только в апреле работники СКП «Харьковзеленстрой» зафиксировали нехватку растений в Александровском сквере, на площади Конституции, проспекте Независимости и улице Полтавский Шлях. С городских клумб исчезли 23 горные сосны, более 100 цветов виолы и около 200 тюльпанов.
В мэрии подчеркнули, что похищение или повреждение зеленых насаждений является административным правонарушением. Согласно ст. 153 КУоАП, за такие действия предусмотрен штраф.
Жителей призвали бережно относиться к городскому благоустройству, оберегать зеленые насаждения, а в случае обнаружения подобных фактов сообщать соответствующие службы или правоохранительные органы.
Напомним, в Молодежном парке Харькова расцвели тюльпаны дубравные, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Эти цветы занесены в Красную книгу Украины.
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 16:40;