«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)

В Молодежном парке Харькова расцвели тюльпаны дубравные, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Эти хрупкие цветки с ярко-желтыми лепестками являются настоящей гордостью нашей флоры и занесены в Красную книгу Украины. Это хрупкое весеннее чудо, однако его красота чрезвычайно уязвима», — отметили коммунальщики.

В КП подчеркнули: каждое сорванное растение – это упущенный шанс на расширение популяции в последующие годы. Поэтому упорно призывают харьковчан ограничиваться только фотографиями и визуальным наблюдением.

«Помните, что за уничтожение или продажу краснокнижных видов предусмотрена строгая ответственность. Если вы стали свидетелем того, как цветы срывают в парке или продают на улицах города, немедленно вызывайте полицию. Только наше общее неравнодушие поможет сохранить уникальную природу Харькова для будущих поколений», — обратились коммунщики.