Live

Общество 13:16   20.04.2026
Виктория Яковенко
«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Молодежном парке Харькова расцвели тюльпаны дубравные, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Эти хрупкие цветки с ярко-желтыми лепестками являются настоящей гордостью нашей флоры и занесены в Красную книгу Украины. Это хрупкое весеннее чудо, однако его красота чрезвычайно уязвима», — отметили коммунальщики.

В КП подчеркнули: каждое сорванное растение – это упущенный шанс на расширение популяции в последующие годы. Поэтому упорно призывают харьковчан ограничиваться только фотографиями и визуальным наблюдением.

«Помните, что за уничтожение или продажу краснокнижных видов предусмотрена строгая ответственность. Если вы стали свидетелем того, как цветы срывают в парке или продают на улицах города, немедленно вызывайте полицию. Только наше общее неравнодушие поможет сохранить уникальную природу Харькова для будущих поколений», — обратились коммунщики.

Читайте также: Озеро в Центральном парке Харькова готовят к новому сезону (видео)

Популярно
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
Новости Харькова — главное за 20 апреля: город пережил серию ударов
20.04.2026, 12:41
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
20.04.2026, 06:00
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
20.04.2026, 07:14
Средняя пенсия в Украине выросла на 14%: сколько получают жители Харьковщины
Средняя пенсия в Украине выросла на 14%: сколько получают жители Харьковщины
20.04.2026, 12:39
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
20.04.2026, 09:36
«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)
«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)
20.04.2026, 13:16

Новости по теме:

14.04.2026
В Саржином Яру обновляют одну из локаций (фото)
10.04.2026
Предоставление спецстатуса коммунальщикам, медикам и спасателям – детали
08.04.2026
Вдоль велодорожки в Саржином Яру появится ограждение (фото)
03.04.2026
Работают коммунальщики: что сейчас происходит на местах «прилетов»
27.03.2026
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 13:16;

