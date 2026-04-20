«Весеннее чудо»: что расцвело в Харькове, показали коммунальщики (фото)
В Молодежном парке Харькова расцвели тюльпаны дубравные, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Эти хрупкие цветки с ярко-желтыми лепестками являются настоящей гордостью нашей флоры и занесены в Красную книгу Украины. Это хрупкое весеннее чудо, однако его красота чрезвычайно уязвима», — отметили коммунальщики.
В КП подчеркнули: каждое сорванное растение – это упущенный шанс на расширение популяции в последующие годы. Поэтому упорно призывают харьковчан ограничиваться только фотографиями и визуальным наблюдением.
«Помните, что за уничтожение или продажу краснокнижных видов предусмотрена строгая ответственность. Если вы стали свидетелем того, как цветы срывают в парке или продают на улицах города, немедленно вызывайте полицию. Только наше общее неравнодушие поможет сохранить уникальную природу Харькова для будущих поколений», — обратились коммунщики.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", тюльпаны;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 13:16;