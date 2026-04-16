Озеро в Центральном парке Харькова готовят к новому сезону (видео)

Общество 20:55   16.04.2026
Оксана Якушко
Коммунальщики Центрального парка наполняют водой озеро, чтобы затем выпустить рыб и запустить фонтан.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка.

«Наше Озеро наполняется водой. Впоследствии высадим лилии, а вдоль берега – талию и ирисы 😍🌸 Вернем рыбу, включим фонтан. Ваше любимое место отдыха будет ждать вас, друзья! 🫶» — обратились к горожанам представители Центрального парка.

Как ранее писала МГ «Объектив», в Харькове продолжают высаживать цветы. Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обустраивают клумбы перед главным входом на Мемориал Славы, сообщили в пресс-службе горсовета.

Видео: Центральный парк Харькова

