Озеро в Центральном парке Харькова готовят к новому сезону (видео)
Коммунальщики Центрального парка наполняют водой озеро, чтобы затем выпустить рыб и запустить фонтан.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка.
«Наше Озеро наполняется водой. Впоследствии высадим лилии, а вдоль берега – талию и ирисы 😍🌸 Вернем рыбу, включим фонтан. Ваше любимое место отдыха будет ждать вас, друзья! 🫶» — обратились к горожанам представители Центрального парка.
Как ранее писала МГ «Объектив», в Харькове продолжают высаживать цветы. Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обустраивают клумбы перед главным входом на Мемориал Славы, сообщили в пресс-службе горсовета.
Видео: Центральный парк Харькова
Категории: Общество, Харьков; Теги: озеро, Харьков, центральный парк;
Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 20:55;