Водителя гидроскутера, наехавшую на женщину на озере под Харьковом, осудят
Водитель гидроскутера в состоянии алкогольного опьянения наехала на отдыхающих, сообщила Харьковская областная прокуратура.
2 августа 2025 года на Нагоровском озере возле поселка Безлюдовка подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла водным мотоциклом, на пассажирском сиденье позади находилась ее подруга. Она допустила столкновение с надувной «плюшкой», на которой находились две женщины в возрасте 33 и 20 лет.
33-летнюю пострадавшую с тяжелыми травмами привезли в больницу, где 8 августа женщина скончалась.
Причиной смерти стала тяжелая совокупная травма, полученная 2 августа.
Подозреваемая не имела право управления судном, соответствующего удостоверения и квалификации. Также на период военного положения в Харьковской области действует запрет на использование малых судов и водных мотоциклов для развлечений на водоемах.
Прокуроры сообщили 47-летней женщине о подозрении в нарушении правил безопасности на транспорте, что повлекло за собой гибель человека (ст. 291 УК Украины).
Пока решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, 2 августа на озере в поселке Безлюдовка гидроцикл столкнулся с надувным матрасом для катания на воде, который был присоединен к другому водному скутеру. В результате происшествия пассажирку резиновой «таблетки» 1992 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали. Полиция установила водителей двух скутеров. Это мужчина и женщина 1995 года рождения. Правоохранители изъяли оба скутера и матрац для катания.
Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 18:01
