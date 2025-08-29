Live
Водійку гідроскутера, яка наїхала на жінку на озері під Харковом, осудять

Події 18:01   29.08.2025
Оксана Якушко
Водійка гідроскутера у стані алкогольного сп’яніння наїхала на відпочивальників, повідомила Харківська обласна прокуратура.

2 серпня 2025 року на Нагорівському озері біля селища Безлюдівка підозрювана, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керувала водним мотоциклом, на пасажирському сидінні позаду перебувала її подруга.

Кермувальниця допустила зіткнення з надувною «плюшкою», на якій перебували дві жінки віком 33 та 20 років.

33-річну потерпілу з тяжкими травмами привезли до лікарні, де 8 серпня жінка померла.

Причиною смерті стала важка сукупна травма, отримана 2 серпня.

Підозрювана не мала права на керування судном, відповідного посвідчення та кваліфікації. Також на період воєнного стану у Харківській області діє заборона використання малих суден та водних мотоциклів для розваг на водоймах.

Прокурори повідомили 47-річній жінці про підозру у порушенні правил безпеки на транспорті, що спричинило загибель людини (ст. 291 КК України).

Наразі обирають підозрюваній запобіжний захід.

Нагадаємо, 2 серпня на озері в селищі Безлюдівка зіткнулися гідроцикл з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. Внаслідок події пасажирку гумової «таблетки» 1992 року народження у тяжкому стані шпиталізували. Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це чоловік і жінка 1995 року народження. Правоохоронці вилучили два скутери й матрац для катання.

