Умерла женщина, которую сбил гидроцикл в Безлюдовке: дело переквалифицировали

В больнице умерла женщина, на которую 2 августа на озере в поселке Безлюдовка под Харьковом наехал гидроцикл. В полиции сообщили, что это дело уже переквалифицировали.

О смерти пострадавшей утром 8 числа заявил Харьковский блогер Женя Зуб.

«У Алены осталась девятилетняя дочь. Это настоящая трагедия», – отметил он.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская подтвердила МГ «Объектив», что дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ на статью 291 (нарушение действующих на транспорте правил).

В полиции уточнили, что по состоянию на 8 августа подозрений никому не объявляли.

Ранее МГ «Объектив» коллеги женщины рассказали такую версию событий: «Есть информация, что владелец пренебрегал правилами безопасности, а за рулем был нетрезвый человек, может кто-то видел… Но это не так важно, как состояние девушки: она — медсестра ВАІТ, которая воспитывает сама ребенка».

Также они рассказали, что женщина в тот день отдыхала на пляже «Joy Beach» на Нагоровском озере.

Напомним, 2 августа на озере в поселке Безлюдовка столкнулись гидроцикл с надувным матрасом для катания на воде, который был присоединен к другому водному скутеру. В результате происшествия пассажирку резиновой «таблетки» 1992 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали. Полиция установила водителей двух скутеров. Это мужчина и женщина 1995 года рождения. Правоохранители изъяли два скутера и матрац для катания.