Деколонизаторы требуют переименовать два десятка улиц в громаде под Харьковом
Активисты проекта «Деколонизация Украина» уточнили: речь идет о Безлюдовской громаде.
В Безлюдовской громаде, отметили деколонизаторы, необходимо переименовать 20 улиц.
Также активисты опубликовали ответ от Безлюдовского поссовета на обращение деколонизаторов о необходимости изменить названия некоторых топонимов.
«Безлюдовским поселковым советом рассмотрено Ваше обращение, поступившее от Харьковской районной военной администрации (от 17.09.2025 Nº П-882) в адрес поселкового совета по переименованию улиц в населенных пунктах согласно Закону Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов» Предоставленная Вами информация взята к сведению и будет рассмотрена на общественных обсуждениях», – говорится в заявлении.
Решение планируют рассмотреть на следующей сессии поссовета.
«Вскоре начнутся общественные обсуждения новых названий. Ждем», – написали деколонизаторы.
2 октября 2025 в 10:04
