Деколонизаторы требуют переименовать два десятка улиц в громаде под Харьковом

Активисты проекта «Деколонизация Украина» уточнили: речь идет о Безлюдовской громаде.

В Безлюдовской громаде, отметили деколонизаторы, необходимо переименовать 20 улиц.

Также активисты опубликовали ответ от Безлюдовского поссовета на обращение деколонизаторов о необходимости изменить названия некоторых топонимов.

«Безлюдовским поселковым советом рассмотрено Ваше обращение, поступившее от Харьковской районной военной администрации (от 17.09.2025 Nº П-882) в адрес поселкового совета по переименованию улиц в населенных пунктах согласно Закону Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимов» Предоставленная Вами информация взята к сведению и будет рассмотрена на общественных обсуждениях», – говорится в заявлении.

Решение планируют рассмотреть на следующей сессии поссовета.

«Вскоре начнутся общественные обсуждения новых названий. Ждем», – написали деколонизаторы.