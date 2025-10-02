Деколонізатори вимагають перейменувати 20 вулиць у громаді під Харковом
Активісти проєкту «Деколонізація Україна» уточнили: йдеться про Безлюдівську громаду, що під Харковом.
У Безлюдівській громаді, зазначили деколонізатори, потрібно перейменувати 20 вулиць.
Також активісти опублікували відповідь від Безлюдівської селищної ради на звернення деколонізаторів щодо необхідності змінити назви деяких топонімів.
“Безлюдівською селищною радою розглянуто Ваше звернення, яке надійшло від Харківської районної військової адміністрації (від 17.09.2025 Nº П-882) на адресу селищної ради щодо перейменування вулиць в населених пунктах згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів». Надана Вами інформація взята до відома та буде розглянута на громадських обговореннях“, – йдеться у заяві.
Рішення планують розглянути на наступній сесії селищної ради.
“Незабаром почнуться громадські обговорення щодо нових назв. Чекаємо”, – написали деколонізатори.
Новини за темою:
