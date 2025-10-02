Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести

Происшествия 09:30   02.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести

Мэр Игорь Терехов рассказал, что за сентябрь 2025 года из-за российских обстрелов в Харькове повреждены 40 жилых домов, вылетели 110 окон. На данный момент, по данным городского головы, все контуры уже закрыли, также отремонтировали девять кровель, поврежденные ударами РФ. 

Несмотря на обстрелы, акцентировал Терехов, коммунальщики готовят дома к холодам – меняют кровли, ремонтируют подъезды, проверяют инженерные сети, а также трубопроводы.

«Отдельное направление – демонтаж аварийных зданий. Сейчас в работе – четыре многоэтажки, еще три мы фактически уже завершили и десять домов готовим к началу демонтажа. За поддержку в финансировании и проведении этих работ я благодарен нашим международным партнерам – Программе развития ООН. Этот процесс тоже важен для нас, поскольку, убирая опасные конструкции, мы освобождаем площадки для будущего строительства», – объяснил мэр.

Он также напомнил, что жители домов, которые будут сносить, могут получить сертификат на покупку нового жилья. Терехов также напомнил, что после «прилетов» возле обстрелянных домов открывали мобильные ЦПАУ.

«На месте люди могли получить консультации, оформить документы и сразу зарегистрироваться на компенсацию по программе «єВідновлення», чтобы получить средства на ремонт своих домов», – написал городской голова.

Читайте также: Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске, обстрелы региона
Новости Харькова — главное 2 октября: бои в Купянске, обстрелы региона
02.10.2025, 09:07
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории
02.10.2025, 06:00
Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов
Куда и чем били военные РФ по Харьковщине, рассказал Синегубов
02.10.2025, 09:00
Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW
Бои в Купянске: россияне утверждают, что продвинулись в городе – оценка ISW
02.10.2025, 07:12
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53

Новости по теме:

14.09.2025
Сколько домов уже восстановили в Харькове из запланированных на 2025-й (видео)
10.09.2025
Три дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса
22.08.2025
Патриотические рисунки появились на стенах домов в Харькове (фото)
21.08.2025
Терехов о переселенцах: «Хочу, чтобы эти люди получили квартиры в Харькове»
14.08.2025
Терехов сообщил, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 09:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, что за сентябрь 2025 года из-за российских обстрелов в Харькове повреждены 40 жилых домов, вылетели 110 окон.".