Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести

Мэр Игорь Терехов рассказал, что за сентябрь 2025 года из-за российских обстрелов в Харькове повреждены 40 жилых домов, вылетели 110 окон. На данный момент, по данным городского головы, все контуры уже закрыли, также отремонтировали девять кровель, поврежденные ударами РФ.

Несмотря на обстрелы, акцентировал Терехов, коммунальщики готовят дома к холодам – меняют кровли, ремонтируют подъезды, проверяют инженерные сети, а также трубопроводы.

«Отдельное направление – демонтаж аварийных зданий. Сейчас в работе – четыре многоэтажки, еще три мы фактически уже завершили и десять домов готовим к началу демонтажа. За поддержку в финансировании и проведении этих работ я благодарен нашим международным партнерам – Программе развития ООН. Этот процесс тоже важен для нас, поскольку, убирая опасные конструкции, мы освобождаем площадки для будущего строительства», – объяснил мэр.

Он также напомнил, что жители домов, которые будут сносить, могут получить сертификат на покупку нового жилья. Терехов также напомнил, что после «прилетов» возле обстрелянных домов открывали мобильные ЦПАУ.

«На месте люди могли получить консультации, оформить документы и сразу зарегистрироваться на компенсацию по программе «єВідновлення», чтобы получить средства на ремонт своих домов», – написал городской голова.