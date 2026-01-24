Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию
Фото: Харьковская областная прокуратура
Через суд устранили препятствие в пользовании земельным участком, расположенным в пределах прибрежной защитной полосы Нагорьевского водохранилища в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что летом 2024 года общественная организация незаконно поставила на этом участке пять построек и четыре беседки.
«Кроме того, территорию огородили забором, что фактически сделало невозможным свободный доступ жителей к водоему», — рассказали в прокуратуре.
Так что правоохранители подали в суд иск с требованием снести объекты, установленные ОО.
Хозяйственный суд отказал, однако прокуроры оспорили решение. 20 января Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил эти требования.
