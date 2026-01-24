Live

Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию

Общество 14:31   24.01.2026
Виктория Яковенко
Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию Фото: Харьковская областная прокуратура

Через суд устранили препятствие в пользовании земельным участком, расположенным в пределах прибрежной защитной полосы Нагорьевского водохранилища в поселке Безлюдовка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что летом 2024 года общественная организация незаконно поставила на этом участке пять построек и четыре беседки.

«Кроме того, территорию огородили забором, что фактически сделало невозможным свободный доступ жителей к водоему», — рассказали в прокуратуре.

Так что правоохранители подали в суд иск с требованием снести объекты, установленные ОО.

Хозяйственный суд отказал, однако прокуроры оспорили решение. 20 января Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил эти требования.

альтанки на Безлюдовке
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Ущерб – более 800 тысяч грн: в чем подозревают предпринимателя в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП
24.01.2026, 13:05
Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
24.01.2026, 13:18
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
24.01.2026, 08:39
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
24.01.2026, 07:38
Харьков атаковали 25 «Шахедов»: пострадали 11 человек, дома, роддом и больница
Харьков атаковали 25 «Шахедов»: пострадали 11 человек, дома, роддом и больница
24.01.2026, 03:09
Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию
Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию
24.01.2026, 14:31

Новости по теме:

02.10.2025
Деколонизаторы требуют переименовать два десятка улиц в громаде под Харьковом
09.08.2025
Трагедия на Безлюдовке: на одном из пляжей запретили аренду гидроциклов
08.08.2025
Умерла женщина, которую сбил гидроцикл в Безлюдовке: дело переквалифицировали
03.08.2025
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
13.06.2025
Жестокое убийство под Харьковом: «режиссер» из колонии получил пожизненное


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Людям вернули доступ к водоему в Безлюдовке: приходилось подавать апелляцию», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 14:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд устранили препятствие в пользовании земельным участком, расположенным в пределах прибрежной защитной полосы Нагорьевского водохранилища в поселке Безлюдовка".