Ущерб – более 800 тысяч грн: в чем подозревают предпринимателя в Харькове

Общество 12:09   24.01.2026
Виктория Яковенко
Ущерб – более 800 тысяч грн: в чем подозревают предпринимателя в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие считает, что в Харькове предприниматель допустил служебную халатность во время капремонта элементов благоустройства по улице Грицевца.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году между управлением экологии и благоустройства департамента ЖКХ горсовета и ФЛП (инженером по технадзору) был заключен договор.

«Однако ФЛП не обеспечил надлежащий контроль за выполнением работ: не проверил их соответствие проектно-сметной документации, не принял меры по устранению выявленных нарушений и подписал акты приема, отметив полное выполнение работ», — отметили правоохранители.

Согласно выводам судебных строительно-технической и экономической экспертиз, часть работ фактически не выполнялась, а их объемы и стоимость в отчетных документах были завышены, говорят в прокуратуре. В результате из бюджета безосновательно перечислено более 830 тыс. гривен.

Мужчине вручили подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ

Автор: Виктория Яковенко
