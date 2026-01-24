Ущерб – более 800 тысяч грн: в чем подозревают предпринимателя в Харькове
Следствие считает, что в Харькове предприниматель допустил служебную халатность во время капремонта элементов благоустройства по улице Грицевца.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году между управлением экологии и благоустройства департамента ЖКХ горсовета и ФЛП (инженером по технадзору) был заключен договор.
«Однако ФЛП не обеспечил надлежащий контроль за выполнением работ: не проверил их соответствие проектно-сметной документации, не принял меры по устранению выявленных нарушений и подписал акты приема, отметив полное выполнение работ», — отметили правоохранители.
Согласно выводам судебных строительно-технической и экономической экспертиз, часть работ фактически не выполнялась, а их объемы и стоимость в отчетных документах были завышены, говорят в прокуратуре. В результате из бюджета безосновательно перечислено более 830 тыс. гривен.
Мужчине вручили подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
