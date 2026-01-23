Live

Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ

Общество 14:44   23.01.2026
Виктория Яковенко
Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ Фото: Харьковская областная прокуратура

Предпринимателя в Харькове подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре и октябре 2022 года ФЛП заключил с департаментом жилищно-коммунального хозяйства ХГС три договора.

«Соглашения предусматривали проведение текущих ремонтов для устранения аварий в многоквартирных жилых домах Салтовского района Харькова, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф. Общая сумма договоров составила более 1,3 млн гривен», — отметили правоохранители.

По результатам ремонтов предприниматель составил и подписал акты выполненных работ, в которые внес ложные сведения, установили в прокуратуре. В частности, он значительно завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ по разборке старой кровли и обустройству нового покрытия.

На основании этих документов предприниматель получил от заказчика оговоренную сумму средств. В результате, говорят в прокуратуре, громаде Харькова нанесен ущерб на сумму почти 170 тыс. гривен.

«Именно такая сумма была безосновательно уплачена за фактически невыполненные работы», — подчеркнули правоохранители.

Следователи вручили мужчине о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ). Сейчас он уже частично возместил ущерб.

Автор: Виктория Яковенко
