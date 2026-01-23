Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ
Предпринимателя в Харькове подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре и октябре 2022 года ФЛП заключил с департаментом жилищно-коммунального хозяйства ХГС три договора.
«Соглашения предусматривали проведение текущих ремонтов для устранения аварий в многоквартирных жилых домах Салтовского района Харькова, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф. Общая сумма договоров составила более 1,3 млн гривен», — отметили правоохранители.
По результатам ремонтов предприниматель составил и подписал акты выполненных работ, в которые внес ложные сведения, установили в прокуратуре. В частности, он значительно завысил объемы и стоимость фактически выполненных работ по разборке старой кровли и обустройству нового покрытия.
На основании этих документов предприниматель получил от заказчика оговоренную сумму средств. В результате, говорят в прокуратуре, громаде Харькова нанесен ущерб на сумму почти 170 тыс. гривен.
«Именно такая сумма была безосновательно уплачена за фактически невыполненные работы», — подчеркнули правоохранители.
Следователи вручили мужчине о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ). Сейчас он уже частично возместил ущерб.
Читайте также: Что с ресторанным бизнесом в Харькове: мэрия назвала цифры
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, ремонт, салтовка, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ремонт поврежденных домов на Салтовке: кто завысил стоимость и объемы работ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 14:44;