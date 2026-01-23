Ремонт пошкоджених будинків на Салтівці: хто завищив вартість і обсяги робіт

Підприємця у Харкові підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні та жовтні 2022 року ФОП уклав з департаментом житлово-комунального господарства ХМР три договори.

«Угоди передбачали проведення поточних ремонтів для усунення аварій у багатоквартирних житлових будинках Салтівського району Харкова, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф. Загальна сума договорів становила понад 1,3 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

За результатами ремонтів підприємець склав і підписав акти виконаних робіт, до яких вніс неправдиві відомості, встановили у прокуратурі. Зокрема, він значно завищив обсяги та вартість фактично виконаних робіт із розбирання старої покрівлі та влаштування нового покриття.

На підставі цих документів підприємець отримав від замовника обумовлену суму коштів. Унаслідок цього, кажуть у прокуратурі, громаді Харкова завдано збитків на суму майже 170 тис. гривень.

«Саме таку суму було безпідставно сплачено за фактично невиконані роботи», – підкреслили правоохоронці.

Слідчі вручили чоловіку про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ) та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ). Наразі він вже частково відшкодував збитки.