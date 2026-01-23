Live

Что с ресторанным бизнесом в Харькове: мэрия назвала цифры

Общество 12:05   23.01.2026
Виктория Яковенко
Что с ресторанным бизнесом в Харькове: мэрия назвала цифры Фото: Харьковский горсовет

В 2025 году в Харькове открылись 94 новых заведения ресторанного хозяйства, информируют в пресс-службе горсовета.

В частности, работу начали 74 кафе, 18 кафе и две пиццерии.

«По состоянию на сегодня в городе функционируют около 1,7 тыс. предприятий общественного питания и 1,1 тыс. объектов бытового обслуживания», — отметили в мэрии.

Из них около 180 заведений оснащены генераторами на случай отключения электроэнергии, уточнили в горсовете.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года в Харьковской области закрыл собственное дело 20481 предприниматель. Это третий показатель в Украине, информировал ресурс «Опендатабот».

В Харьковском горсовете сообщали, что в 2025 году 11008 ФЛП изъявили желание открыть собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове.

«В течение января-декабря 2025 424 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. По состоянию на 1 января 2026 количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило более 128,6 тыс. человек, тогда как на начало 2025 года их было 117,9 тыс», — отметили в мэрии.

Автор: Виктория Яковенко
