Сколько ФЛП закрылось на Харьковщине за год: статистика
За 11 месяцев 2025 года в Харьковской области закрыл собственное дело 20481 предприниматель. Это третий показатель в Украине, сообщает ресурс «Опендатабот».
Впереди только Киев – в столице прекратили деятельность 32469 ФЛП. На втором месте по закрытию Днепропетровщина – 22645 предпринимателей.
«250209 ФЛП закрылось с начала 2025 года в Украине. Пик закрытий пришелся на январь — тогда, после полуторамесячного перерыва в работе реестров, сразу задокументировали закрытие 59723 предпринимателя. 2 года и 4 месяца составляет средний срок работы ФЛП в Украине». – отметили аналитики.
По их данным, наиболее уязвимыми в прошлом году были ФЛП, работающие в розничной торговле – на них приходится треть закрытий (77705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет. Еще 16909 предпринимателей в сфере оптовой торговли прекратили свою работу в 2025 году.
В Харьковском горсовете сообщили, что в 2025 году 11008 ФЛП изъявили желание открыть собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове.
«В течение января-декабря 2025 424 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. По состоянию на 1 января 2026 количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило более 128,6 тыс. человек, тогда как на начало 2025 года их было 117,9 тыс», — отметили в мэрии.
